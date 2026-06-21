Трое погибли при пожаре в садовом доме под Челябинском

Три человека погибли, ещё двое госпитализированы в результате ночного пожара в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Возгорание случилось в СНТ «Часовщик». Прибывшие на место подразделения обнаружили, что огонь охватил мебель и домашние вещи в одной из комнат на первом этаже строения.
Ликвидировать пожар удалось на площади 15 кв. м. Для установления точной причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили о локализации возгорания на строительном рынке в Балашихе на площади более 1,3 тыс. кв. м.