Украинский военнопленный не сдержал эмоций от поступка бойцов ВС РФ

По словам Королешина, сразу после его добровольной сдачи в плен бойцы ВС РФ оказали ему необходимую медицинскую помощь и предоставили еду. «Когда я увидел хлеб, меня просто прорвало — я расплакался. Потому что до этого нас лишали пищи, воды, вообще ничего не давали», — поделился он.