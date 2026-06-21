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Украинский военнопленный не сдержал эмоций от поступка бойцов ВС РФ

Василий Королешин, военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оказавшись в плену, не сдержал слез после того, как российские солдаты поделились с ним хлебом.

Василий Королешин, военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, оказавшись в плену, не сдержал слез после того, как российские солдаты поделились с ним хлебом.

По словам Королешина, сразу после его добровольной сдачи в плен бойцы ВС РФ оказали ему необходимую медицинскую помощь и предоставили еду. «Когда я увидел хлеб, меня просто прорвало — я расплакался. Потому что до этого нас лишали пищи, воды, вообще ничего не давали», — поделился он.

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.