Свежая бригада — старая проблема: ВСУ перебросили резервы в Сумскую область

Ранее Life.ru писал, что в украинских профильных сообществах операторов беспилотников начали фиксировать случаи отклонения дронов от целей и их падения в степной местности из-за работы российских средств РЭБ, создающих помехи спутниковой связи Starlink. Комплексы развёрнуты вдоль ключевых маршрутов на юге и подавляют спутниковые каналы на больших площадях, из-за чего ВСУ теряют навигацию и контроль над дронами.