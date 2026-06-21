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В России рассказали, почему нужно довести СВО до конца

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Царьградом» заявил, что Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию (СВО), поскольку в противном случае в будущем ей пришлось бы столкнуться с силами НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Царьградом» заявил, что Россия вынуждена продолжать специальную военную операцию (СВО), поскольку в противном случае в будущем ей пришлось бы столкнуться с силами НАТО.

Леонков напомнил, что в 2022 году Москва оказалась в центре мирового геополитического кризиса. Тогда российская армия отошла от Киева в рамках Стамбульских договоренностей, однако противник немедленно нарушил взятые на себя обязательства. «Поэтому сейчас наши войска продвигаются на запад, пока не будут полностью выполнены задачи СВО. Где они остановятся — там и остановятся. Однако, вероятнее всего, придется выйти на границу со странами НАТО», — отметил аналитик.

«Ситуация складывается таким образом, что если Россия уступит противнику хотя бы небольшой участок земли, то туда сразу же войдут силы НАТО, — подчеркнул Леонков. — А это означает, что идти придется до самого Киева».

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.

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