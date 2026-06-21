В России рассказали, почему нужно довести СВО до конца

Леонков напомнил, что в 2022 году Москва оказалась в центре мирового геополитического кризиса. Тогда российская армия отошла от Киева в рамках Стамбульских договоренностей, однако противник немедленно нарушил взятые на себя обязательства. «Поэтому сейчас наши войска продвигаются на запад, пока не будут полностью выполнены задачи СВО. Где они остановятся — там и остановятся. Однако, вероятнее всего, придется выйти на границу со странами НАТО», — отметил аналитик.