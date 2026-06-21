Силы ПВО сбили больше десятка украинских дронов над Ростовской областью

За ночь над тремя городами и четырьмя муниципальными районами Ростовской области ликвидировано свыше десятка беспилотников, данных о жертвах нет.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Боевая работа велась в Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах.
Информация о возможных повреждениях на земле уточняется. Глава региона добавил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.
Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы уничтожили четыре БПЛА ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент.
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