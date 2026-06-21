Поезд из Москвы в Душанбе возобновляет курсирование после шестилетнего перерыва

Первый рейс отправится 21 июня из Душанбе и далее будет ходить по воскресеньям. Поезд будет отправляться из столицы Таджикистана в 03:25 (по местному времени) с прибытием в Москву по средам в 22:08. В обратный путь с Павелецкого вокзала поезд будет уходить по четвергам в 06:05 и прибывать в столицу Таджикистана по понедельникам в 02:48.