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За ночь ПВО РФ сбило над российскими городами более 200 БПЛА

За ночь российские системы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 239 беспилотников украинского производства.

За ночь российские системы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 239 беспилотников украинского производства. Эти аппараты были зафиксированы и ликвидированы в небе над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Соответствующую информацию распространили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Как уточнили в ведомстве, в течение ночи дежурные расчёты ПВО успешно перехватили и уничтожили 239 дронов самолётного типа, принадлежащих Украине. Беспилотники были выявлены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Кроме того, цели были поражены в воздушном пространстве над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.

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