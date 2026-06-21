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Силы ПВО перехватили 239 украинских дронов за ночь

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 239 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Министерство обороны.

Источник: RT на русском

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 239 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Министерство обороны.

Боевая работа велась над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Также дроны перехватывались над Азовским и Чёрным морями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и мобильные группы уничтожили четыре БПЛА ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент.

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