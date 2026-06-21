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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 239 беспилотников за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей. Часть беспилотников была сбита над Черным и Азовским морями.

Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей. Часть беспилотников была сбита над Черным и Азовским морями.

В Ростовской области были сбиты более десятка дронов, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Их сбивали в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, а также в четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском. О пострадавших и разрушениях информации нет, сообщал господин Слюсарь.

В городе Крымске Краснодарского края обломки беспилотника упали на территорию частного дома. Загорелась хозяйственная постройка, никто не пострадал, сообщали вечером в оперативном штабе региона.

В Яковлевском округе Белгородской области беспилотник влетел в жилой дом. При взрыве дрона загорелся балкон, произошел пожар. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.

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