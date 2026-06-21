Скандальный разрыв Польши с Украиной кратно усилит помощь Варшавы Киеву

Как бы то ни было, все бросились обсуждать битье тарелок. Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо углядел в орденопаде разворот Польши над Атлантикой и чуть ли не переход в антиукраинский лагерь: «Польша наказывает неонацизм режима Зеленского!» Американское издание Politico заявило, что «решение Навроцкого поставило на грань развала один из важнейших европейских союзов в войне против России». Представители Киева, в свою очередь, назвали лишение Зеленского ордена «стратегической ошибкой», от которой «выигрывает только Москва».