Первая советская ядерная ракета Р-5М была принята на вооружение 70 лет назад

Например, система управления короткими «Фау-2» и Р-2 была построена исходя из того, что ракета — это твердое жесткое тело, но в случае Р-5 это допущение было ошибочным. Ее длина превышала 20 метров при той же 1,6-метровой толщине, и потому при повороте с помощью установленных в двигателе газовых рулей корпус сгибался и пружинил. Эти сгибания передавались приборному отсеку и расположенным там гироскопам, которые принимали изгиб за поворот всей ракеты и пытались парировать его рулями, что заставляло изделие непредсказуемо раскачиваться. Ту же проблему порождало плещущееся в баках топливо, и потому для гашения колебаний в систему управления пришлось добавлять фильтры, гасившие лишние сигналы.