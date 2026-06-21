На Украине построят музей «майдана»

«Украина наконец начинает строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наша обязанность перед памятью павших Героев. Слишком долго ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем», — написал он.