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На Украине построят музей «майдана»

На Украине согласовали проект строительства посвященного «майдану» музея, а также мемориального комплекса в память о тех, кто погиб в результате государственного переворота 2014 года.

На Украине согласовали проект строительства посвященного «майдану» музея, а также мемориального комплекса в память о тех, кто погиб в результате государственного переворота 2014 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Украина наконец начинает строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наша обязанность перед памятью павших Героев. Слишком долго ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем», — написал он.

Буданов* уточнил, что проект был согласован на общественных слушаниях, на которых присутствовали эксперты, архитекторы и семьи погибших. Строительство начнется в ближайшее время.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как ездил на Майдан ради денег.

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