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Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников системы здравоохранения с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в стране уделяется большое внимание развитию медицины. В частности, строятся новые больницы, закупается современное оборудование и применяются новейшие технологии диагностики и лечения. При этом президент акцентировал внимание на том, что фундаментом успешного лечения неизменно остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие медиков.

Лукашенко выразил слова благодарности действующим работникам, а также ветеранам отрасли за их самоотдачу. Он выразил уверенность, что люди в белых халатах и впредь будут служить своему делу и Родине, опираясь на богатые традиции отечественного здравоохранения.

Президент пожелал медикам и их близким здоровья, счастья и радости, а Беларуси — мира и добра.

День медицинского работника в Беларуси отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В эту же дату профессиональный праздник отмечают работники системы здравоохранения в России и ряде других стран.

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