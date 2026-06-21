Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником

Лукашенко выразил слова благодарности действующим работникам, а также ветеранам отрасли за их самоотдачу. Он выразил уверенность, что люди в белых халатах и впредь будут служить своему делу и Родине, опираясь на богатые традиции отечественного здравоохранения.