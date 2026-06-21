Прозоров: СБУ докладывала Януковичу о незаконной деятельности биолабораторий

После этого, по словам Прозорова, правительство Януковича в 2013 году решило прекратить работу этих лабораторий. Однако после событий в феврале 2014 года к власти пришло новое руководство. И они эти исследования не только возобновили, но и начали проводить в гораздо больших объемах.