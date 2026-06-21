СМИ: Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Тегераном

Перед вылетом вице-президент сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней. В швейцарском Бюргенштоке 21 июня начнутся переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Планируется, что они пройдут в закрытом формате.