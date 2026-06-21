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Российские военные сбили 239 беспилотников ВСУ за ночь. Военная операция, день 1579-й

ВС РФ за ночь сбили 239 беспилотников ВСУ. В Строителе Белгородской области дрон ударил по многоквартирному дому. Части Запорожской и Херсонской областей остались без электричества. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:33 Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.

8:30 Аэропорт Калуги в целях безопасности временно не принимает и не отправляет самолеты, предупредили в Росавиации.

8:24 У ВСУ по-прежнему нет баллистических ракет, сопоставимых по характеристикам с российскими, выяснила газета The New York Times.

8:19 «Украина.ру»: «Серия взрывов прогремела в Полтаве, Днепропетровской и Харьковской областях после ударов крылатых и баллистических ракет».

8:15 Сотрудники польской таможни два месяца блокируют проезд автомобилей украинской компании «Укрпочта», в связи с чем они вынуждены объезжать страну через Венгрию и Словакию, заявил сообщил генеральный директор службы Игорь Смелянский.

8:12 ~Армия России средствами ПВО за ночь сбила 239 украинских беспилотников~ самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

8:09 В Севастополе в ходе отражения атаки беспилотников сбили 4 дрона в районе Балаклавы и мыса Фиолент, написал губернатор Михаил Развожаев.

8:05 В городе Строителе Белгородской области украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, сообщили в оперативном штабе региона. Предварительно, никто не пострадал. В одной квартире начался пожар на балконе, огонь быстро потушили.

8:02 Часть районов Запорожской области и все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены, сообщили губернаторы Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

8:00 Сегодня 1579-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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