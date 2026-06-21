КПРФ утвердила кандидатов в Госдуму по четырём округам Новосибирской области

20 июня в подмосковных Снегирях прошёл II этап XIX Съезда КПРФ. Партия определила кандидатов, которые будут выдвинуты для участия в выборах депутатов Государственной думы.
По итогам тайного голосования делегаты Съезда утвердили кандидатов по одномандатным округам в Новосибирской области. По округу № 137 (Новосибирский) кандидатом стал член Бюро Новосибирского обкома КПРФ Андрей Жирнов, по округу № 138 (Центральный) — депутат Госдумы, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, по округу № 139 (Искитимский) — секретарь Новосибирского обкома КПРФ Глеб Черепанов, по округу № 140 (Барабинский) — секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев.
Также по итогам тайного голосования были утверждены кандидаты по партийным спискам. Территориальную группу № 26 — объединенный список КПРФ в Новосибирской и Кемеровской областях — возглавил член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. В список также вошли от от Роман Яковлев, главный бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина (Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов.