КПРФ утвердила кандидатов в Госдуму по четырём округам Новосибирской области

Также по итогам тайного голосования были утверждены кандидаты по партийным спискам. Территориальную группу № 26 — объединенный список КПРФ в Новосибирской и Кемеровской областях — возглавил член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть. В список также вошли от от Роман Яковлев, главный бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина (Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов.