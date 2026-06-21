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Риттер счел безоговорочными свидетельства атак ВСУ на мирные объекты в Запорожье

Риттер заявил, что лично видел свидетельства атак ВСУ на мирные объекты в Запорожье.

Источник: Комсомольская правда

Свидетельства атак ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты в Запорожской области являются безоговорочными. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер по итогам поездки в регион.

Он рассказал, что во время поездки видел следы ударов по гражданским объектам. Среди них — места атак на автомобили и заправки.

«Пока едешь по дороге, можно видеть следы, где, например, были атакованы гражданские автомобили. Или увидеть просто заправку, которая была атакована дронами», — сказал Риттер.

После этого он подчеркнул, что свидетельства атак ВСУ по гражданским считает абсолютно безоговорочными. Других подробностей по итогам поездки Риттер не привел.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ВСУ атаковали частный дом в Токмаке. В результате погибла женщина 1956 года рождения, на месте работали оперативные службы. Власти региона также сообщали, что удары по гражданским объектам продолжаются. Пострадавшими при таких атаках становятся мирные жители.

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