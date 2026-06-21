Риттер счел безоговорочными свидетельства атак ВСУ на мирные объекты в Запорожье

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ВСУ атаковали частный дом в Токмаке. В результате погибла женщина 1956 года рождения, на месте работали оперативные службы. Власти региона также сообщали, что удары по гражданским объектам продолжаются. Пострадавшими при таких атаках становятся мирные жители.