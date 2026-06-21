«Самая страшная ответка»: в Раде оценили последствия атаки на Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщали 18 июня об отражении массированной атаки десятков украинских БПЛА. Из-за инцидента в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. При этом в тот же день представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев рассказал изданию РБК, что Россия и Украина провели процедуру обмена телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 522 тела, получив при этом 33.