«Самая страшная ответка»: в Раде оценили последствия атаки на Россию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского о том, что недавний массированный налет дронов на территорию России, в том числе на центральный регион, был «ответкой». Парламентарий назвал подобные действия пустой медийной активностью, которая не несет реального военного смысла, если посмотреть на факты.
«Мне кажется, “ответкой” был очередной обмен телами солдат в пропорции 1 русский на 16 украинцев. Вот, к сожалению, самая страшная “ответка” этой войны, а не пустой пиар в соцсетях», — написал Дубинский в своем аккаунте в Telegram.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщали 18 июня об отражении массированной атаки десятков украинских БПЛА. Из-за инцидента в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. При этом в тот же день представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев рассказал изданию РБК, что Россия и Украина провели процедуру обмена телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 522 тела, получив при этом 33.
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