ПВО не спасает: NYT подтвердила эффективность российских баллистических ударов

Ранее сообщалось, что попытка перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» на Украине оказалась безуспешной для американской системы ПРО Patriot. Украинские силы применили зенитную ракету комплекса MIM-104 Patriot для отражения удара. Однако, по данным источника, перехватить цель не удалось — выпущенный боеприпас не смог развить необходимую скорость и вскоре упал, не достигнув зоны поражения.