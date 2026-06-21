ВС РФ сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку

Минобороны России заявило, что российские войска сорвали попытку ВСУ доставить в Константиновку подкрепление.
Основные маршруты снабжения противника контролируются расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск, сказали в оборонном ведомстве.
Операторы увидели в ходе разведки, что к Константиновке двигался автомобиль ВСУ.
Операторы ударных дронов оперативно подняли в воздух беспилотный аппарат и атаковали машину.
Читайте материал «В районе Константиновки уничтожено замаскированное артиллерийское орудие ВСУ».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше