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ВС РФ сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку

Минобороны России заявило, что российские войска сорвали попытку ВСУ доставить в Константиновку подкрепление.

Минобороны России заявило, что российские войска сорвали попытку ВСУ доставить в Константиновку подкрепление.

Основные маршруты снабжения противника контролируются расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск, сказали в оборонном ведомстве.

Операторы увидели в ходе разведки, что к Константиновке двигался автомобиль ВСУ.

Операторы ударных дронов оперативно подняли в воздух беспилотный аппарат и атаковали машину.

Читайте материал «В районе Константиновки уничтожено замаскированное артиллерийское орудие ВСУ».

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