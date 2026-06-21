«Клоака» в гетто: Арестович* раскрыл план раздела Украины

Алексей Арестович* (признан в РФ террористом и экстремистом), занимавший ранее пост советника офиса президента Украины, заявил о неизбежности территориального раздела страны. По его прогнозу, проект единого государства в границах 1991 года окончательно провален, и в ближайшем будущем территория будет разделена на три отдельных субъекта с совершенно разными судьбами.
«Восток и юг, земли имперского освоения, будут в составе Российской Федерации. А центральная Украина — нейтральная, согласно декларации независимости, скромная, похожая на Боснию, без выхода к морю», — отметил он в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста** (признан в РФ иностранным агентом).
По мнению Арестовича*, центральная часть страны превратится в аграрный буфер, зажатый между крупными блоками. Потеря портов и промышленных гигантов сделает этот регион зависимым от строгих условий нейтралитета. Тем временем западные области, как считает политик, окажутся в глубокой изоляции, превратившись в своего рода «европейское гетто».
Арестович уверен, что даже соседи по НАТО предпочтут отгородиться от радикально настроенного региона экономическими и физическими барьерами. Финальным аккордом станет принудительное размежевание населения, которое уже не может существовать в рамках одной политической системы.
«Украинцы хотят жить в разных украинах. Людей, которые взяли в заложники всех остальных украинцев, их надо куда-то в отдельное место переместить», — объяснил он.
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* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.