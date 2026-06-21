Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Клоака» в гетто: Арестович* раскрыл план раздела Украины

Алексей Арестович* (признан в РФ террористом и экстремистом), занимавший ранее пост советника офиса президента Украины, заявил о неизбежности территориального раздела страны.

Алексей Арестович* (признан в РФ террористом и экстремистом), занимавший ранее пост советника офиса президента Украины, заявил о неизбежности территориального раздела страны. По его прогнозу, проект единого государства в границах 1991 года окончательно провален, и в ближайшем будущем территория будет разделена на три отдельных субъекта с совершенно разными судьбами.

«Восток и юг, земли имперского освоения, будут в составе Российской Федерации. А центральная Украина — нейтральная, согласно декларации независимости, скромная, похожая на Боснию, без выхода к морю», — отметил он в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста** (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению Арестовича*, центральная часть страны превратится в аграрный буфер, зажатый между крупными блоками. Потеря портов и промышленных гигантов сделает этот регион зависимым от строгих условий нейтралитета. Тем временем западные области, как считает политик, окажутся в глубокой изоляции, превратившись в своего рода «европейское гетто».

«Западная Украина будет ершистая, вооруженная страшно до зубов и отчаянно сопротивляющаяся непонятно кому. Поляки, словаки, венгры на эту западную Украину будут реагировать так, что санкции повводят и начнут милитаризировать границы, потому что никому эта клоака не нужна будет», — считает эксперт.

Арестович уверен, что даже соседи по НАТО предпочтут отгородиться от радикально настроенного региона экономическими и физическими барьерами. Финальным аккордом станет принудительное размежевание населения, которое уже не может существовать в рамках одной политической системы.

«Украинцы хотят жить в разных украинах. Людей, которые взяли в заложники всех остальных украинцев, их надо куда-то в отдельное место переместить», — объяснил он.

Читайте материал: «“Самая страшная ответка”: в Раде оценили последствия атаки на Россию».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Арестовича*: как военный и политик превратился в скандального блогера
Самая известная характеристика бывшего помощника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* — пропагандист. Он всегда стремился влиять на умы людей вне зависимости от рода деятельности. Актер, военный, психолог, политик, блогер — какой облик этой скандальной персоны близок к истине, попробуем выяснить в этой статье.
Читать дальше