«Клоака» в гетто: Арестович* раскрыл план раздела Украины

«Западная Украина будет ершистая, вооруженная страшно до зубов и отчаянно сопротивляющаяся непонятно кому. Поляки, словаки, венгры на эту западную Украину будут реагировать так, что санкции повводят и начнут милитаризировать границы, потому что никому эта клоака не нужна будет», — считает эксперт.