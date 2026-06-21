По мнению российского государственного деятеля, солидарный демарш экс-лидеров соседнего государства свидетельствует об их идеологических пристрастиях. Он подчеркнул, что возвратом регалий фигуранты фактически расписались в собственных убеждениях.
«После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена “Белого орла”, сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград», — отметил Медведев в своём комментарии.
Политик убеждён, что такие действия лишь подтверждают правильность оценок в отношении киевского руководства. Он резюмировал, что бывшие президенты, включая действующего главу страны, таким образом публично продемонстрировали свою нацистскую сущность.
Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.
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*Экстремистская организация, запрещённая в России.
**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.