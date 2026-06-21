Молодое поколение жителей Европы боятся изучать историю Второй мировой войны из-за возможной связи их предков с нацистами. Об этом заявил замглавы Совета Федерации Константин Косачев.
«Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — заявил он.
Косачев подчеркнул, что россияне могут свободно изучать свою историю, поскольку она не содержит «постыдных, позорных сюжетов», вызывающих лишь стыд.
Ранее в Берлине состоялась манифестация, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Участники вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны призывы к миру и прекращению враждебного курса в отношении России.
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