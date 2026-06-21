Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ раскрыли причину страха европейцов перед историей ВОВ

Молодое поколение жителей Европы боятся изучать историю Второй мировой войны из-за возможной связи их предков с нацистами.

Молодое поколение жителей Европы боятся изучать историю Второй мировой войны из-за возможной связи их предков с нацистами. Об этом заявил замглавы Совета Федерации Константин Косачев.

«Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться», — заявил он.

Косачев подчеркнул, что россияне могут свободно изучать свою историю, поскольку она не содержит «постыдных, позорных сюжетов», вызывающих лишь стыд.

Ранее в Берлине состоялась манифестация, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Участники вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны призывы к миру и прекращению враждебного курса в отношении России.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.