Пять лет за пост: Мать маленького ребёнка отправили в тюрьму в Киеве за критику Зеленского

Рост напряжённости связывают с практикой, которую в публикациях называют «бусификация», а также с сообщениями о похищениях на улицах и случаях смерти после избиений. Фоном к происходящему становится усиливающееся недовольство, которое в уличных лозунгах и разговорах всё чаще сводится к фразе: «Вова, пора бежать».