Урок доминирования: Психолог раскрыл тайный смысл 13-секундного рукопожатия Трампа и жены Макрона

Как пояснил aif.ru эксперт по языку тела Руслан Панкратов, действия Трампа могли быть направлены на демонстрацию превосходства над Эмманюэлем Макроном. Приветствуя французского коллегу, Трамп ограничился коротким рукопожатием, однако руку его жены удерживал целых 13 секунд. На прощание он обменялся с ней поцелуями в обе щеки и положил руку на плечо.