В федеральный список от КПРФ в выборы Госдуму вошёл Николай Коломейцев

Всего КПРФ планирует зарегистрировать 336 кандидатов — 15 по общефедеральной части и 321 в числе 36 региональных групп. Среди них 21 кандидат — участник СВО.
Напомним, осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии.
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