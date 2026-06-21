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В федеральный список от КПРФ в выборы Госдуму вошёл Николай Коломейцев

На 19-м съезде КПРФ утвердили список кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и предвыборную программу партии.

На 19-м съезде КПРФ в Московской области утвердили предвыборную программу партии и список кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. В федеральную часть списка вошёл действующий депутат Госдумы Николай Коломейцев, представляющий Ростовскую область.. Об этом сообщает ТАСС.

Всего КПРФ планирует зарегистрировать 336 кандидатов — 15 по общефедеральной части и 321 в числе 36 региональных групп. Среди них 21 кандидат — участник СВО.

Напомним, осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии.

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