Разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» ВС РФ в ходе воздушной разведки в Запорожской области обнаружил опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах, заявило Минобороны РФ.
По координатам объектов ударили расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», заявили в российском военном ведомстве. При атаке были уничтожены блиндажи и укрытия противника.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.
4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».
30 августа 2025 года руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сказал, что российские войска освободили 76 процентов Херсонской области.
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