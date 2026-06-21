«Политическое украинство — это религиозная секта. В живых должен остаться только один. Будет время, когда Зеленский зарепрессирует всех, и в конце в санкционные списки попадёт Ермак и сбежит за границу», — сказал эксперт в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста** (внесен в России в список иностранных агентов).