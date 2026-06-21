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«Худшее из преступлений»: Арестович* в ужасе от того, что натворил Зеленский

Нынешнюю киевскую власть уже нельзя считать государственным институтом — это настоящая религиозная секта, работающая как механизм по выкачиванию денег.

Нынешнюю киевскую власть уже нельзя считать государственным институтом — это настоящая религиозная секта, работающая как механизм по выкачиванию денег. С таким утверждением выступил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (признан в России террористом и экстремистом). По его словам, за патриотической риторикой скрывается лишь система тотального разграбления ресурсов и подавление критического мышления граждан.

«Политическое украинство — это религиозная секта. В живых должен остаться только один. Будет время, когда Зеленский зарепрессирует всех, и в конце в санкционные списки попадёт Ермак и сбежит за границу», — сказал эксперт в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста** (внесен в России в список иностранных агентов).

Внутри этой системы уже запущен процесс «самопоедания»: соратники Зеленского, включая высокопоставленных чиновников, объявляются врагами, как только перестают слепо верить в установленную идеологию. Это оставляет главу режима в полном вакууме, где единственной целью остается личное обогащение верхушки за счет военных поставок.

«60% FPV-дронов непригодны. Это полное фуфло, которое нельзя применить. А закупаются они по принципу откатиков. Это огромная система-пылесос, которая высасывает черный нал прямо в Офис», — обратил внимание экс-советник.

Арестович* указывает на чудовищный масштаб коррупции: пока армия получает неисправное оборудование, миллиарды гривен оседают в карманах чиновников. Власть сознательно манипулирует обществом, отключая людям способность адекватно оценивать происходящее, что, по мнению аналитика, является главным преступлением режима против будущего нации.

«Они убивают в Украине мозги, способность адекватно воспринимать действительность. Это худшее из преступлений — разложение мозгов людей, развращение».

Читайте материал: «“Клоака” в гетто: Арестович* раскрыл план раздела Украины».

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* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** — Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.

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