Ужасы Старобельска: ФСБ показала документы о садизме нацистов, от которых стынет кровь

В основе сборника — докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко от мая 1943 года. В ней сообщается о братских могилах на месте старобельского аэродрома, где обнаружены 270 тел. Среди убитых — 50 женщин и 9 детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. На телах зафиксированы следы особой жестокости: отрезанные уши и носы, раздробленные черепа, вырезанные груди.