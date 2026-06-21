В Севастополе сбили пять БПЛА

При отражении атаки ВСУ в Севастополе были сбиты пять БПЛА, заявил губернатор Михаил Развожаев.
Как сказал Развожаев, беспилотные аппараты были сбиты в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
По предворительной информации, пострадавших нет, говорится в мессенджере руководителя субъекта.
Жителей Севастополя Развожаев попросил не пренебрегать мерами безопасности.
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