Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе сбили пять БПЛА

При отражении атаки ВСУ в Севастополе были сбиты пять БПЛА, заявил губернатор Михаил Развожаев.

При отражении атаки ВСУ в Севастополе были сбиты пять БПЛА, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как сказал Развожаев, беспилотные аппараты были сбиты в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

По предворительной информации, пострадавших нет, говорится в мессенджере руководителя субъекта.

Жителей Севастополя Развожаев попросил не пренебрегать мерами безопасности.

Читайте материал «ВС РФ сорвали попытку ВСУ доставить подкрепление в Константиновку».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше