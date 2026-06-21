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В Польше оценили конфликт с Киевом из-за истории

Бывший президент Польши Коморовский дал оценку конфликту вокруг лишения президента Украины ордена Белого орла, назвав его «медальной войной». По его словам, напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом достигла соответствующего уровня.

Источник: РИА "Новости"

Коморовский полагает, что два лидера «упорно работали над тем, чтобы навредить польско-украинским отношениям и вытащить на поверхность проблемы, унаследованные от истории».

Как заявил экс-президент, они несут ответственность за произошедшее, и указал на последующий ущерб двусторонним отношениям.

Ранее польский глава государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла после присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

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