В Польше оценили конфликт с Киевом из-за истории

Коморовский полагает, что два лидера «упорно работали над тем, чтобы навредить польско-украинским отношениям и вытащить на поверхность проблемы, унаследованные от истории».
Как заявил экс-президент, они несут ответственность за произошедшее, и указал на последующий ущерб двусторонним отношениям.
Ранее польский глава государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла после присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).