Медведев: Экс-президенты Украины возвратом польских орденов признали себя нацистами

— После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины (…) возвратом своих орденов признали, что они реальные 100-процентные нацисты, — сказала Медведев в беседе с ТАСС.