Бывшие президенты Украины, отказавшись от польского ордена «Белого орла», признали себя нацистами. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
После того, как президента Украины Владимира Зеленского лишили ордена, от него сами отказались бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко*.
— После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины (…) возвратом своих орденов признали, что они реальные 100-процентные нацисты, — сказала Медведев в беседе с ТАСС.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии**. Поводом для лишения ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА**».
Дмитрий Медведев ранее призвал Зеленского повесить на грудь Железный крест нацистов.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
**Запрещенная в России террористическая организация.