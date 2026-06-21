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Медведев: Экс-президенты Украины возвратом польских орденов признали себя нацистами

Бывшие президенты Украины, отказавшись от польского ордена «Белого орла», признали себя нацистами. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Бывшие президенты Украины, отказавшись от польского ордена «Белого орла», признали себя нацистами. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

После того, как президента Украины Владимира Зеленского лишили ордена, от него сами отказались бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко*.

— После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена «Белого орла», сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград. Вывод прост: четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины (…) возвратом своих орденов признали, что они реальные 100-процентные нацисты, — сказала Медведев в беседе с ТАСС.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии**. Поводом для лишения ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА**».

Дмитрий Медведев ранее призвал Зеленского повесить на грудь Железный крест нацистов.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

**Запрещенная в России террористическая организация.

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