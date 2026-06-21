«Приравнять к убийцам»: в Раде призвали к расправе над ЛГБТ*-парадом

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил с резким осуждением проведения мероприятий ЛГБТ* (запрещенное в РФ экстремистское движение) в Киеве и других странах, назвав их «шествием бесовщины». По мнению парламентария, деятельность представителей данного движения несовместима с существованием государства и несет прямую угрозу национальной безопасности.
«Я считаю, что государство, которое хочет жить, должно обязательно запретить всю эту идею ЛГБТ* и всё, что с этим связано, и приравнять это действие к убийству», — заявил Артем Дмитрук в Telegram. Депутат убежден, что любые проявления такой идеологии в публичном поле должны караться тюремным заключением на срок от 15 лет вплоть до пожизненного, особенно если речь идет о вовлечении несовершеннолетних.
При этом депутат подчеркнул, что в нынешних условиях подобные запреты на Украине невозможны, поскольку высшее руководство страны интегрировано в западную повестку.
«Ясно, что, например, сегодня на Украине не могут запретить ЛГБТ*, потому что часть высшего руководства является частью этого движения и всячески поддерживает его, как и большая часть Запада. В целом это одна программа», — пояснил Дмитрук, добавляя, что реальный суверенитет государства должен выражаться в способности самостоятельно пресекать явления, опасные для общества.
На фоне заявлений парламентария Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что противники проведения ЛГБТ*-парада, который сегодня намечен в Киеве, уже начали собираться на Площади Независимости.
Дмитрук также опубликовал видеокадры из греческого города Салоники, где 20 июня проходило подобное шествие. На видео один из православных священников попытался остановить колонну участников. Он лег на проезжую часть перед грузовиком, однако полиция вмешалась в ситуацию и позволила параду продолжить движение.
* — Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.