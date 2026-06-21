«Приравнять к убийцам»: в Раде призвали к расправе над ЛГБТ*-парадом

«Я считаю, что государство, которое хочет жить, должно обязательно запретить всю эту идею ЛГБТ* и всё, что с этим связано, и приравнять это действие к убийству», — заявил Артем Дмитрук в Telegram. Депутат убежден, что любые проявления такой идеологии в публичном поле должны караться тюремным заключением на срок от 15 лет вплоть до пожизненного, особенно если речь идет о вовлечении несовершеннолетних.