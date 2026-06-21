Politico: Республика Корея вошла в число самых быстрорастущих поставщиков оружия

Издание отмечает, что одной из причин выбора странами РК в качестве поставщика вооружений является способность Сеула к быстрому производству. Это обусловлено долгим конфронтационным периодом между Республикой Кореей и КНДР, в результате которого оборонные компании находятся в постоянной готовности быстро обеспечить страну необходимым вооружением. Кроме того, для европейских государств важна позиция Сеула в украинском и ближневосточном конфликтах. Еще одна причина — доступность корейского оружия, утверждает Politico.