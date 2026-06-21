Керченская переправа приостановила работу

Оперативный штаб Краснодарского края заявил о временной остановке работы Керченской переправы с 21 июня.
Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край. Переправа располагается на северо-восточной окраине Керчи, эксплуатируется круглогодично и круглосуточно.
Из-за ограничений движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителей попросили пользоваться автомобильной дорогой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Ночью и утром 21 июня Крым и Краснодарский край подверглись атакам БПЛА ВСУ.
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