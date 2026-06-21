Как отметил источник, в 2013-м году разные каналы неоднократно информировали экс-главу государства о том, что данные лаборатории фактически игнорируют украинское законодательство. Специальная комиссия, сформированная из представителей министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, Национальной академии медицинских наук, а также сотрудников СБУ, на протяжении двенадцати месяцев анализировала их функционирование. Итогом работы стал акт, констатировавший, что эта деятельность представляет прямую опасность для национальной безопасности Украины. Авторы документа указали на риск создания биологического оружия на базе этих учреждений.