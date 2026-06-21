Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу поступали сведения о противозаконной работе биологических лабораторий, расположенных в государстве.
Как отметил источник, в 2013-м году разные каналы неоднократно информировали экс-главу государства о том, что данные лаборатории фактически игнорируют украинское законодательство. Специальная комиссия, сформированная из представителей министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, Национальной академии медицинских наук, а также сотрудников СБУ, на протяжении двенадцати месяцев анализировала их функционирование. Итогом работы стал акт, констатировавший, что эта деятельность представляет прямую опасность для национальной безопасности Украины. Авторы документа указали на риск создания биологического оружия на базе этих учреждений.
Прозоров также сообщил, что, опираясь на заключения комиссии, правительство Януковича в 2013-м году приняло решение о закрытии биолабораторий. Однако после событий на Майдане в феврале 2014-го года власть перешла к полностью прозападному руководству, которое возобновило исследования, причем в значительно более широком масштабе.
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