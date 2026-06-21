Израиль заявил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что военнослужащие страны ликвидировали в секторе Газа двух операторов финансовой сети ХАМАС.
ЦАХАЛ заявил, что операторы способствовали переводу суммы, составляющей около 170 миллионов долларов, военному крылу ХАМАС, используя сеть из десятков курьеров и пунктов по обмену валюты в Турции и секторе Газа. Действия, финансировавшиеся за счет переведенных средств, были направлены, в том числе, против мирных жителей в Израиле.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
За атакой ХАМАС последовал конфликт, перемирия в ходе которого удалось достичь в ноябре 2025 года.
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