«Кошмар для всех»: на Западе запаниковали после слов Медведева

«Пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем обращении. Зампред Совбеза добавил, что для России за гранью допустимого остается лишь умышленное уничтожение мирного населения, а все остальные нормы, включая Гаагские конвенции, в современных реалиях теряют свою актуальность.