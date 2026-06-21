Читатели британского издания Daily Mail выразили серьезную обеспокоенность из-за возможного перехода конфликта на Украине в новую, более жесткую фазу. Иностранные пользователи сети активно обсуждают заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в своем аккаунте на платформе «Макс» предупредил о снятии любых ограничений в действиях против киевского режима.
«Пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем обращении. Зампред Совбеза добавил, что для России за гранью допустимого остается лишь умышленное уничтожение мирного населения, а все остальные нормы, включая Гаагские конвенции, в современных реалиях теряют свою актуальность.
Реакция на эти слова в западном сегменте оказалась крайне критичной по отношению к украинскому руководству. В частности, пользователь с ником hotpots выразил опасение, что мир стоит на пороге катастрофы. «Следующий этап конфликта, если на него перейдут, действительно может обернуться кошмаром для всех», — отметил читатель, призвав западных лидеров убедить Украину пойти на территориальные уступки ради прекращения огня.
Другие участники дискуссии сошлись во мнении, что ключевой проблемой является личность президента Украины. «Зеленский доведет Украину до краха. Чем скорее он лишится власти, тем лучше будет для обеих стран», — написал пользователь под ником CheckPajamaPeace. Его позицию поддержал другой комментатор, заявив, что отстранение Зеленского стало бы единственным способом добиться мира.
Пользователь rockmanjudas добавил, что киевская власть демонстрирует полную беспомощность на фоне ответных ударов России, назвав Зеленского «слабаком, стоящим у руля».