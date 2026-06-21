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Токаев совершит официальный визит в Брюссель

Глава государства выступит на круглом столе «Казахстан — ЕС».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Президент Казахстана отправится в Брюссель с официальным визитом, сообщили в Акорде.

«22−23 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского Совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента, в программе визита запланированы переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом», — отмечается в сообщении.

Кроме того, предполагаются встреча с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером, а также выступление президента на круглом столе «Казахстан — ЕС» с участием руководителей крупных европейских компаний и ряд двусторонних встреч.

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