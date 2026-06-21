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Вэнс назвал главные вопросы в переговорах с Ираном

Приоритетными вопросами в ходе переговорах в Швейцарии служат «достижение прогресса» в ядерной сфере и прекращение огня в Ливане. Вэнс отметил, что на встрече будет руководство обеих стран.

Источник: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его приоритетами в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии служат «достижение прогресса» в ядерной сфере и прекращение огня в Ливане.

«Это две главные вещи, на которых мы будем сосредоточены. Я уверен, что у иранцев тоже будут вопросы, которые они хотели бы обсудить», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что в переговорах будет участвовать как политическое руководство на высшем уровне, так и техническая команда.

При этом вице-президент США заявил, что останется в Швейцарии лишь на «день или два», однако выразил надежду на продвижение в ходе переговоров в вопросе иранской ядерной программы.

Вэнс отмечал, что планы его поездки, представляя собой «тонкий координационный танец», неоднократно корректировались в течение последней недели. Такие изменения вице-президент объяснил в том числе «дипломатическими протоколами».

В то же время иранское агентство Fars News сообщило, что делегация Ирана прибыла в Швейцарию для переговоров с американской стороной. Переговорная группа прилетела на самолете с надписью «Минаб-168», символизирующей число детей, погибших при ударе США по школе в Минабе.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии, намеченные на 19 июня, были отложены после серии израильских ударов по Ливану, сообщают Financial Times (FT) и CNN со ссылкой на дипломатов.

По данным FT, Тегеран потребовал гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с согласованным документом. Один из собеседников издания передал формулу Ирана: «Нет Ливана — нет сделки».

Днем ранее стороны согласовали временный мирный план, предусматривающий «немедленное и окончательное прекращение огня», включая ливанское направление. В тот же день Трамп заявил, что ожидает полного прекращения огня «на всех фронтах, включая Ливан, “Хезболлу” и Израиль».

Режим прекращения огня между ливанской группировкой «Хезболла» и Израилем начался 19 июня в 16:00 мск.

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