Бывший генерал рассказал о минусах членства в НАТО

Как полагает генерал, полная зависимость от совместных операций, от урегулирования кризисов до обороны территории, ослабляет членов НАТО и увеличивает уязвимость альянса. Кроме того, он указал на отставание Норвегии в вопросах повышения боевой готовности. По его словам, военнослужащие сообщают о нехватке ресурсов на фоне роста расходов, а реальное положение дел не соответствует политическим заявлениям.
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