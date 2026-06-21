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Бывший генерал рассказал о минусах членства в НАТО

Отставной норвежский генерал выразил мнение, что участие в НАТО делает государства-члены более слабыми и уязвимыми.

Источник: Reuters

«Звучат политические пустые фразы, например: “В НАТО мы держимся вместе”, “Мы можем положиться на США”… “У нас сильная оборона, способная защитить страну”. Более сильной лжи вы не найдёте», — высказался Роберт Муд.

Как полагает генерал, полная зависимость от совместных операций, от урегулирования кризисов до обороны территории, ослабляет членов НАТО и увеличивает уязвимость альянса. Кроме того, он указал на отставание Норвегии в вопросах повышения боевой готовности. По его словам, военнослужащие сообщают о нехватке ресурсов на фоне роста расходов, а реальное положение дел не соответствует политическим заявлениям.

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