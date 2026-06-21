Бывший генерал рассказал о минусах членства в НАТО

Как полагает генерал, полная зависимость от совместных операций, от урегулирования кризисов до обороны территории, ослабляет членов НАТО и увеличивает уязвимость альянса. Кроме того, он указал на отставание Норвегии в вопросах повышения боевой готовности. По его словам, военнослужащие сообщают о нехватке ресурсов на фоне роста расходов, а реальное положение дел не соответствует политическим заявлениям.