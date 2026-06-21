МИД Ирана: переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем

«Утром будут двусторонние встречи с пакистанской и катарской делегациями, которые выступают посредниками в этом процессе. Позднее днем состоятся четырехсторонние встречи между делегациями Исламской Республики Иран и США при участии представителей Катара и Пакистана», — сказал он в интервью агентству IRNA.
Ранее МИД Швейцарии подтвердил прибытие делегаций США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана на место проведения переговоров в швейцарский Бюргеншток.
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