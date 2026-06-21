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МИД Ирана: переговоры с США в Швейцарии пройдут одним днем

Утром состоятся двусторонние встречи с пакистанской и катарской делегациями, которые выступают посредниками в этом процессе, отметил представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 21 июня. /ТАСС/. Иранская делегация 21 июня в Швейцарии проведет два раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран посредников, а второй будет представлять из себя четырехстороннюю встречу с участием США. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Утром будут двусторонние встречи с пакистанской и катарской делегациями, которые выступают посредниками в этом процессе. Позднее днем состоятся четырехсторонние встречи между делегациями Исламской Республики Иран и США при участии представителей Катара и Пакистана», — сказал он в интервью агентству IRNA.

Ранее МИД Швейцарии подтвердил прибытие делегаций США и Ирана, а также посредников из Катара и Пакистана на место проведения переговоров в швейцарский Бюргеншток.

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