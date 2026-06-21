Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, заявил Ушаков

«Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды», — сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.