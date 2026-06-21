Лавров: в ЕС пытаются сбить США на тактику прекращения огня для передышки ВСУ

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется», — сказал министр в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.