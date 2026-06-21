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Лавров: в ЕС пытаются сбить США на тактику прекращения огня для передышки ВСУ

Глава МИД РФ подчеркнул, что происходящее на Украине является «войной, развязанной Западом руками киевского режима».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется», — сказал министр в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

При этом он подчеркнул, что происходящее на Украине является «войной, развязанной Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности».

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