Россия ждет не выполнения пониманий Анкориджа, а победы, заявил Ушаков

Он добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте на Украине. Ушаков подчеркнул, что сегодня договоренностей придерживается лишь одна из сторон.