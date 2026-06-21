Россия ждет не выполнения пониманий Анкориджа, а победы, заявил Ушаков

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже по украинскому конфликту, а победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.
Он добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте на Украине. Ушаков подчеркнул, что сегодня договоренностей придерживается лишь одна из сторон.
Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.