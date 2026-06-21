Ушаков прокомментировал договоренности, достигнутые в Анкоридже

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — сказал Ушаков.