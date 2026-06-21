Ушаков прокомментировал договоренности, достигнутые в Анкоридже

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, оказалась не совсем в состоянии выполнять их, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков в комментарии автору ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже речь шла об определенных пониманиях — одна сторона должна была выполнить часть работы, а вторая — пройти другую часть пути.
«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — сказал Ушаков.