В Японии у кабинета министров упал рейтинг

В частности, речь шла о том, что сотрудники, имеющие отношение к Такаити, участвовали в распространении порочащих видеоматериалов против оппонентов на выборах главы Либерально-демократической партии, которые прошли в прошлом году. Премьер-министр последовательно опровергала данные обвинения.