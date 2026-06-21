В Японии у кабинета министров упал рейтинг

Как сообщает агентство Kyodo, по итогам опроса за последний месяц уровень поддержки правительства сократился на 5,5 процентных пунктов, достигнув 55,8%.
Доля респондентов, выражающих недовольство работой кабмина, увеличилась на 1,1 пункта и составила 27,9%. Согласно данным опроса, 49,7% участников сочли объяснения премьера относительно публикаций в местном издании недостаточными.
В частности, речь шла о том, что сотрудники, имеющие отношение к Такаити, участвовали в распространении порочащих видеоматериалов против оппонентов на выборах главы Либерально-демократической партии, которые прошли в прошлом году. Премьер-министр последовательно опровергала данные обвинения.