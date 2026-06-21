Путин встретится с выпускниками военных вузов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с выпускниками военных вузов, проведет совещание по развитию авиации.
О графике президента на следующую неделю сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин.
Кроме того, в графике президента совещание с правительством и членами Совета безопасности РФ. Также российский лидер вручит Президентскому полку орден Жукова.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 22 июня, в день памяти и скорби Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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