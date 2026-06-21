В кабмине Британии ответили на информацию о возможной отставке Стармера

Кайл выразил свое несогласие с утверждениями, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. «На той встрече G7 у него было несколько встреч, или, по крайней мере, две, о которых мне известно, с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди. И благодаря этим встречам мы добились реализации торгового соглашения с Индией, что, поверьте мне, было действительно сложным моментом. Такого не достигают, если нет уважения и авторитета», — пояснил он.