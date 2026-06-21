В кабмине Британии ответили на информацию о возможной отставке Стармера

Сообщения о возможном скором уходе в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера не соответствуют действительности, заявил Sky News министр по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл.
«У меня нет оснований верить в их правдивость», — сказал он, отметив, что видит «много спекуляций» по этому поводу.
Кайл выразил свое несогласие с утверждениями, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. «На той встрече G7 у него было несколько встреч, или, по крайней мере, две, о которых мне известно, с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди. И благодаря этим встречам мы добились реализации торгового соглашения с Индией, что, поверьте мне, было действительно сложным моментом. Такого не достигают, если нет уважения и авторитета», — пояснил он.
«Кир сосредоточен на работе, и я могу с уверенностью сказать, потому что я разговаривал с ним, что мы оба по-своему размышляем о том, что значит ставить интересы страны на первое место в такой момент», — подчеркнул министр.
При этом Кайл отказался отвечать, готов ли он сам голосовать за кандидатуру Стармера на выборах лидера Лейбористской партии в будущем.
Ранее The Telegraph и The Observer со ссылкой на источники сообщили, что Стармер готовится уйти в отставку из-за сокращения поддержки, и это может произойти уже в понедельник, 22 июня. В материале отмечалось, что мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, заручившийся поддержкой более 201 депутата, может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра, если последний не решит сам уйти в отставку.
Политический кризис в британском правительстве обострился после отставки министра обороны Джона Хили. В письме премьер-министру он заявил, что предложенное финансирование не позволит реализовать разработанный Минобороны план инвестиций и обеспечить выполнение обязательства по увеличению военных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году. По словам Хили, нехватка средств может привести к снижению боеготовности армии и увеличить риски для военнослужащих.
Вслед за Хили в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Как писала The Telegraph, уход двух высокопоставленных представителей оборонного ведомства усилил напряженность в кабинете Стармера накануне саммитов G7 и НАТО, где одной из ключевых тем станет наращивание оборонных расходов.
На этом фоне оппозиция усилила критику правительства. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что кабинет находится в состоянии «свободного падения», а самого Стармера назвала «хромой уткой» — термином, которым в британской политике обозначают лидера, утратившего значительную часть влияния. Представители партии Reform UK, в свою очередь, назвали политика «зомби-премьером».
Слухи о возможной смене руководства Лейбористской партии возникли после слабых результатов партии на местных выборах. Однако Стармер неоднократно отвергал предположения о своей отставке, а министр культуры Лиза Нэнди называла разговоры о его уходе «лихорадочными спекуляциями».
12 июня Стармер заявил, что не намерен покидать свой пост и продолжает участвовать в работе правительства, чтобы выполнить данные избирателям обещания. «Я не собираюсь уходить. Я не думаю, что нам следует ввергать страну в хаос выборов нового лидера», — говорил он.